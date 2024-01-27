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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz ilçesinde Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 09:59 Güncelleme: 27.01.2024 - 09:59
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz ilçesinde Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı açıldı.

        Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, parkın açılış töreninde yaptığı konuşmada, gelecek nesillere daha yeni bir ilçe bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

        Son 5 yılda ilçede 14 parkın açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Gerenli, yeşil alanların artması için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.

        - CHP Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanlığına Uysal seçildi

        CHP Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanlığına Latife Uysal seçildi.

        Kadın Kolları Başkanı Güzeri Yılmazoğlu'nun istifasının ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında başkanlığa oy birliği ile Latife Uysal seçildi.

        Uysal, partisinde kadınların daha aktif olması için çalışacağını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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