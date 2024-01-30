Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Bulut, ziyaretlerini sürdürüyor

Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, ziyaretlerini sürdürüyor.

Bulut, AK Parti ve MHP teşkilatları ile sanayi sitesindeki esnafları ziyaret etti.

Ardından sanayi sitesi binasında esnafların isteklerini dinleyen Bulut, İstasyon Caddesi'ndeki kafeleri ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra S.S. 19 Nolu Damperli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret eden Bulut, 31 Mart'ta tüm vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Kırklareli'nin kaderi açısından bu seçimin önemli olduğunu ifade eden Bulut, kente hizmet etmek belediyeye takip olduklarını kaydetti.