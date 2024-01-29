Lüleburgaz'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Lüleburgaz'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bülent G. yönetimindeki 34 LG 3273 plakalı otomobil Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi'nde Emir S. idaresindeki 34 SB 7446 plakalı otomobille çarpıştı.

Diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Emir S. sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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