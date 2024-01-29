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        Lüleburgaz'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Lüleburgaz'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 10:22 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:41
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        Lüleburgaz'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Lüleburgaz'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Bülent G. yönetimindeki 34 LG 3273 plakalı otomobil Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi'nde Emir S. idaresindeki 34 SB 7446 plakalı otomobille çarpıştı.

        Diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Emir S. sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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