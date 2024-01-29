Kırklareli'nde otomobiline "çakar lamba" taktıran sürücüye 6 bin 439 lira ceza uygulandı Kırklareli'nin Vize ilçesinde otomobiline ışıklı ve sesli uyarı cihazı taktıran sürücüye 6 bin 439 lira ceza kesildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde otomobiline ışıklı ve sesli uyarı cihazı taktıran sürücüye 6 bin 439 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, "ışıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan" kişilere yönelik denetim yaptı.

Vize'de oluşturulan uygulama noktasında durdurulan Ş.Ş. idaresindeki 39 EGM 09 plakalı otomobilin üstünde, arka camı ile ön panjur kısmında "çakar lamba", motor kısmında ise sesli uyarı cihazı olduğu tespit edildi.

Ekipler sürücüye 6 bin 439 lira ceza uyguladı.

Otomobilde bulunan sesli uyarı cihazı ile çakar lambalar söktürüldü.