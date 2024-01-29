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        Kırklareli Valisi Ekici, KYK'da kalan öğrencilerle buluştu

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 14:24 Güncelleme: 29.01.2024 - 14:52
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        Kırklareli Valisi Ekici, KYK'da kalan öğrencilerle buluştu
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrencilerle bir araya geldi.

        Vali Ekici, Ahmet Cevdet Paşa Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek öğrencilerle yemekhanede yemek yedi.

        Ardından öğrencilerle sohbet eden Ekici, öğrencilere kitap okumasını önerdi.

        Dünyanın hızla geliştiğini ifade eden Ekici, insanın sürekli kendisini geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

        Vali Ekici, daha sonra öğrencilerin istek ve sıkıntılarını dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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