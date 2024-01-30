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        Kırklareli'nde yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:58 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:58
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        Kırklareli'nde yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler çalışmaları kapsamında göçmen kaçakçılığı iddiasıyla aranan A.C. ve M.E'nin adreslerini tespit etti.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, M.E. tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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