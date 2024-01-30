Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor.

Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor.

Kırklareli'nin Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Vize, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde dün başlayan yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Demirköy ilçesinin Mahyatepe ve Jandarma Kule mevkilerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü karın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçe merkezi ile Malkara ve Şarköy'ün yüksek kesimlerinde zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.