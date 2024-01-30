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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Emniyet Müdürlüğünce görevli personele temel ilkyardım eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 09:14 Güncelleme: 30.01.2024 - 09:14
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Emniyet Müdürlüğünce görevli personele temel ilkyardım eğitimi verildi.

        Vize Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde personel doğal afetler ve trafik kazalarında neler yapılması konusunda bilgilendirildi.

        Daha sonra personele temel ilkyardım eğitimi verildi.

        - "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

        Ekipler 1-25 Ocak tarihlerinde 8 faaliyet düzenledi.

        Faaliyetlerde 2 bin 760 kişiye proje hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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