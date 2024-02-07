Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda, 1 kilogram esrar, 653 gram metamfetamin, 134 kenevir, 837 sentetik ecza maddesi, 28 gram bonzai, 5 gram skank, 2 tabanca, 20 fişek, 2 tüfek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 177 bin 300 lira ele geçirildi.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı adli makamlarca "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak", "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından tutuklandı.

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