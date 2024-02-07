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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:49 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:49
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı
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        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-31 Ocak tarihlerinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik 47 operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, 88 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı adli makamlarca "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak", "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından tutuklandı.

        Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonlarda, 1 kilogram esrar, 653 gram metamfetamin, 134 kenevir, 837 sentetik ecza maddesi, 28 gram bonzai, 5 gram skank, 2 tabanca, 20 fişek, 2 tüfek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 177 bin 300 lira ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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