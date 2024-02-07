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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da köy ve mahalle muhtarları bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:11 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:11
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz'da köy ve mahalle muhtarları bir araya geldi.

        Köy ve Mahalli İdareleri Muhtarlar Derneği Başkanı Sabri Gündüz, çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.

        Dernek olarak birlik ve beraberliğe önem verdiklerini belirten Gündüz, devlet ile vatandaş arasında köprü olan tüm muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.

        Programa Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant da katıldı.

        - "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği

        Lüleburgaz'da "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde namaz kılınıp dua edildi.

        Sokollu Mehmet Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

        Programa Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ve protokol üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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