Sigara nedeniyle dünyada milyonlarca kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Akyüz, sigaranın birçok hastalığı tetiklediğini kaydetti.

Bu kapsamda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline sigaranın zararlı anlatıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.