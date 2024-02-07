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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce aşçı yardımcılığı kursu açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 09:38 Güncelleme: 07.02.2024 - 09:38
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce aşçı yardımcılığı kursu açılacak.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, 12 Şubat Pazartesi başlayıp, 10 Mayıs Cuma sona erecek kursun gastronomi mutfağında gerçekleştirileceği ifade edildi.

        - Sigaranın zararları anlatıldı

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline sigaranın zararları hakkında bilgi verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü personeli, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline sigaranın zararlı anlatıldı.

        Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Vekili Fatma Akyüz, sigaranın toplum üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu söyledi.

        Sigara nedeniyle dünyada milyonlarca kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Akyüz, sigaranın birçok hastalığı tetiklediğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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