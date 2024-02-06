Trakya'da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.

Edirne'de Eski Cami başta olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi.

Eski Cami'deki kandil programında Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dua edildi.

Hızırbey Camisi'nde Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından vaaz verildi.

Tekirdağ'da ise Osmanlı Can Camisi'nde de Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi.