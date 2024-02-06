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        Trakya'da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 20:58 Güncelleme: 06.02.2024 - 21:02
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        Trakya'da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.

        Edirne'de Eski Cami başta olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi.

        Eski Cami'deki kandil programında Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dua edildi.

        Hızırbey Camisi'nde Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından vaaz verildi.

        Tekirdağ'da ise Osmanlı Can Camisi'nde de Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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