Trakya'da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.
Edirne'de Eski Cami başta olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi.
Eski Cami'deki kandil programında Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.
- Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dua edildi.
Hızırbey Camisi'nde Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından vaaz verildi.
Tekirdağ'da ise Osmanlı Can Camisi'nde de Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi.
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