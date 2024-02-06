Kırklareli Belediye Meclisi toplandı

Toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.

Toplantıda, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince uygulanacak öğrenci okul servisi, personel servis araçları, ticari taksi ve şehir içi toplu taşıma araçlarının ücret tarifelerine zam yapılması talebi görüşüldü. Gündem maddesi oy birliği ile plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

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