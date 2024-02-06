Kırklareli Belediye Meclisi toplandı
Kırklareli Belediye Meclisi şubat ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.
Kırklareli Belediye Meclisi şubat ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Elmas Büyükdere başkanlığında belediyede gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Toplantıda, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince uygulanacak öğrenci okul servisi, personel servis araçları, ticari taksi ve şehir içi toplu taşıma araçlarının ücret tarifelerine zam yapılması talebi görüşüldü. Gündem maddesi oy birliği ile plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.
Toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.
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