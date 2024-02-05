Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur'u makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:00 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur'u makamında kabul etti.

        Yüce, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernek çalışmaları hakkında Sanpur'dan bilgi aldı.

        Sanpur, dernek olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ulaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        - İlçe idare şube başkanları toplantısı

        Pehlivanköy'de ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı.

        Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı başkanlığında kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, 2024 yılı için planlanan çalışmalar, hizmet içi eğitimler, ödeneklerin düzenli kullanılması ve tasarruf tedbirleri, kamu kurumlarında enerji verimliliği, kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin yükseltilmesi, insan odaklı hizmet anlayışı gibi konular görüşüldü.

        Ballı, kamu hizmetlerinin sunumunda tüm personelin hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti.

        Kamuda tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında usul ve esaslara riayet edilmesinin önemli olduğunu söyleyen Ballı, kamu kurumlarında iş ve işlemlerin titizlikle yürütülmesini istedi.

        - Piknik alanı yenileniyor

        Kırklareli'nde piknik alanındaki oturma bankları ve masalar yenileniyor.

        Kırklareli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Karahıdır korusunda kamp masası ve piknik masaları montaj çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada piknik alanında 30 kamp masası, piknik masaları ve barbekülerin yenilendiğini belirtti.

        Karahıdır korusunun doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası olduğunu ifade eden Kesimoğlu, koru içerisindeki piknik alanlarını düzenlediklerini kaydetti.

        - "Ben Türkan Saylan" tiyatro oyunu sahnelendi

        Kırklareli'nde "Ben Türkan Saylan" tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kırklareli Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında rektörlük kültür merkezinde oynan tek kişilik "Ben Türkan Saylan" tiyatro oyunu izleyenlerin beğenisini topladı.

        Cengiz Toraman'ın yazar ve yönetmenliğini yaptığı oyunda, sinema ve tiyatro oyuncusu Şenay Gürler rol aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Algı davası
        Algı davası
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Ekici'den Miraç Kandili mesajı
        Kırklareli Valisi Ekici'den Miraç Kandili mesajı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde "koruyucu aile eğitimi" gerçekleştirildi
        Kırklareli'nde "koruyucu aile eğitimi" gerçekleştirildi
        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Bulut, sendika temsilciler...
        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Bulut, sendika temsilciler...
        Kırklareli'nde ihracat bir önceki aya göre yüzde 4,65 arttı
        Kırklareli'nde ihracat bir önceki aya göre yüzde 4,65 arttı