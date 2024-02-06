Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi tarafından İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde kan bağışı çadırı kuruldu.
Çok sayıda personel tarafından çadırda kan bağışında bulunuldu.
- Kuş gözlem etkinliği düzenlendi
Kırklareli'nde öğrenciler Türkiye ve Avrupa'nın kayın ile meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanlarındaki kuşları gözlemledi.
İğneada Atatürk Ortaokulu öğrencileri Mert Gölü kuş gözlem kulesini ziyaret etti. Öğrencilere Doğa kuruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerince bilgi verildi.
Öğrenciler daha sonra kuşları gözlemledi.
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