İğneada Atatürk Ortaokulu öğrencileri Mert Gölü kuş gözlem kulesini ziyaret etti. Öğrencilere Doğa kuruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerince bilgi verildi.

Kırklareli'nde öğrenciler Türkiye ve Avrupa'nın kayın ile meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanlarındaki kuşları gözlemledi.

Çok sayıda personel tarafından çadırda kan bağışında bulunuldu.

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