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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:47 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:47
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.

        Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi tarafından İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde kan bağışı çadırı kuruldu.

        Çok sayıda personel tarafından çadırda kan bağışında bulunuldu.

        - Kuş gözlem etkinliği düzenlendi

        Kırklareli'nde öğrenciler Türkiye ve Avrupa'nın kayın ile meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanlarındaki kuşları gözlemledi.

        İğneada Atatürk Ortaokulu öğrencileri Mert Gölü kuş gözlem kulesini ziyaret etti. Öğrencilere Doğa kuruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerince bilgi verildi.

        Öğrenciler daha sonra kuşları gözlemledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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