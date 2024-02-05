Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Vatan Partisi Kırklareli'nde Cumhur İttifakı adayını destekleme kararı aldı

        Vatan Partisi, Kırklareli'nde 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut'u destekleme kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 18:49 Güncelleme: 05.02.2024 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vatan Partisi Kırklareli'nde Cumhur İttifakı adayını destekleme kararı aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vatan Partisi, Kırklareli'nde 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut'u destekleme kararı aldı.

        Vatan Partisi İl Başkanı Erdal Demirkan, MHP Kırklareli İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, kentin hizmete ihtiyacı olduğunu söyledi.

        Bulut'un, Kırklareli'ne hizmet sağlayacağına inandıklarını ifade eden Demirkıran, "Bu nedenle Cumhur İttifakı adayı Bulut'u destekleyeceğiz. Tabelalarda 'mutlu insanlar şehri' diyerek mutsuz insanların yaşadığı bir il olmaktan çıkarılıp daha olumlu, yaşanabilir il haline dönüşebilmesi için gerekli katkıları sunmaya hazırız. Birlikte hareket etmeye hazırız." diye konuştu.

        MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan da Vatan Partisinin, Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut'u destekleme kararı almalarından dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti.

        Bulut ise belediyeleri siyasi parti amblemlerinin asılacağı kurumlar olarak görmediklerini belirtti.

        Belediyelerin tüm partilere gönül vermiş kişilere hizmet eden bir kurum olduğuna işaret eden Bulut, parti ayrımı gözetmeksizin Kırklareli halkının tamamına hizmet edebilmek için yola çıktılarını vurguladı.

        Vatandaşların beklentilerini karşılamak, Kırklareli'nin geri bırakılmasına son vermek istediklerinin altını çizen Bulut, "Altyapısından üstyapısına kadar yeni yaşam alanlarının oluşacağı ve içerisinde hepimizin yaşamaktan gurur duyacağı bir kent meydana getirmek istiyoruz. O yüzden vatanını, milletini, bayrağını, Kırklareli'ni seven herkese kapımızı açmıştık. Sizler de bu çağrımızı karşılıksız bırakmadınız. Kırklareli Belediyesi bir siyasi partinin il başkanlığı değildir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Kadın veli, öğretmeni okulda vurdu!
        Kadın veli, öğretmeni okulda vurdu!
        Algı davası
        Algı davası
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Ekici'den Miraç Kandili mesajı
        Kırklareli Valisi Ekici'den Miraç Kandili mesajı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde "koruyucu aile eğitimi" gerçekleştirildi
        Kırklareli'nde "koruyucu aile eğitimi" gerçekleştirildi
        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Bulut, sendika temsilciler...
        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Bulut, sendika temsilciler...