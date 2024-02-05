Kırklareli Valisi Ekici'den Miraç Kandili mesajı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Miraç Kandili dolayısıyla mesajı yayımladı.

Vali Ekici, mesajında Miraç Kandili'ne ulaşmanın mutluluğu ve huzuru içerisinde olunduğunu bildirdi.

Kandil gecelerinde bol bol dua edilmesi gerektiğini ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Peygamberimizi derin bir üzüntüden kurtarıp teselli veren Miraç, elemi, kederi, çaresizliği ve ümitsizliği bir kenara bırakarak yeniden yola koyulmayı anlatır. Her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanmayı, Rabbimizin rahmetinden ümidi kesmemeyi öğretir.

Miracı anlayan mümin, zamanın ve mekanın yegane sahibi olan Yüce Allah'ın birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şahitlik eder. Bugün bizlere düşen, miracın ruhu, manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajları üzerinde yeniden düşünmektir. Birer izzet ve ikram fırsatı olarak bu gün ve gecelerden gerekli dersleri almak, hayatımızı bu manevi fırsatlar üzerinde yoğunlaşarak beslemek gerekir."

Ekici, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.