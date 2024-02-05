Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesini ziyaret etti
Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.
Ekici, 1994 yılında Şırnak'ta teröristlerle çıkan silahlı çatışmada şehit olan Murat Koç'un Pınarhisar ilçesindeki ailesine ziyaret gerçekleştirdi.
Ailenin isteklerini dinleyen Ekici, şehit ailelerinin Türk milletine bir emanet olduğunu söyledi.
Ekici, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.
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