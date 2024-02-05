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        Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesini ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 10:22 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:26
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        Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesini ziyaret etti
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

        Ekici, 1994 yılında Şırnak'ta teröristlerle çıkan silahlı çatışmada şehit olan Murat Koç'un Pınarhisar ilçesindeki ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

        Ailenin isteklerini dinleyen Ekici, şehit ailelerinin Türk milletine bir emanet olduğunu söyledi.

        Ekici, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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