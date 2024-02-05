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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde kış lastiği denetimlerinde kurallara uymayan 25 ticari araç sürücüsüne ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:00 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:34
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde kış lastiği denetimlerinde kurallara uymayan 25 ticari araç sürücüsüne ceza uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu ve Büyükmandıra beldelerinde gerçekleştirdiği denetimlerde, ticari araçların lastiklerini kontrol etti.

        Kurallara uymadığı tespit edilen 25 ticari araç sürücüsüne ceza uygulandı.

        - Jandarma ekiplerinden güme denetimi

        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri avcı kulübesi (güme) denetimlerini sürdürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Pehlivanköy Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, Kumköy ve Akarca köylerinde iki güme kontrol edildi.

        Ekipler, yaptığı kontrollerde bir gümede 9 mühre tespit etti.

        Olayla ilgili hazırlanan tutanak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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