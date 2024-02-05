Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, fabrika ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 14:50 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, fabrika ziyaretlerini sürdürüyor.

        Vali Ekici, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan döküm fabrikasını ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.

        Personelle sohbet eden Ekici, istekleri de dinledi.

        Yatırımcıları bölgeye davet eden Ekici, OSB'nin cazibe merkezi haline geldiğini kaydetti.

        - Atatürk Evi'ni 850 bin kişi ziyaret etti

        Kırklareli Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa ettirilen Atatürk Evi'ni 6 yılda 850 bin kişi ziyaret etti.

        Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Atatürk Evi'nin son 1 yılda 100 bin ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi.

        Kesimoğlu, yurt dışından ziyaretçilerinde evi görmeye geldiklerini kaydetti.

        Ziyaretçi sayısının her gün arttığını bildiren Kesimoğlu, "850 bin kişiyi misafir etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İstanbul başta olmak üzere, güzel ülkemizin dört bir yanından vatandaşımız bu nadide yapıyı görmek için Kırklareli'ne geliyor. Sınır ötesinden, Balkan ülkelerinden de konuklarımız oluyor." diye kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Algı davası
        Algı davası
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Ekici'den Miraç Kandili mesajı
        Kırklareli Valisi Ekici'den Miraç Kandili mesajı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde "koruyucu aile eğitimi" gerçekleştirildi
        Kırklareli'nde "koruyucu aile eğitimi" gerçekleştirildi
        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Bulut, sendika temsilciler...
        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Bulut, sendika temsilciler...
        Kırklareli'nde ihracat bir önceki aya göre yüzde 4,65 arttı
        Kırklareli'nde ihracat bir önceki aya göre yüzde 4,65 arttı
        Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesini ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesini ziyaret etti