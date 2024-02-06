Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Serkan K. idaresindeki 39 TM 415 plakalı otomobil D-100 kara yolu Edirne Bayırı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yüksekten şarampole devrildi.
Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Firdes K. ve Eslem K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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