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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde "Diyabet Eğitim Hemşireliği" eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:27 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:27
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde "Diyabet Eğitim Hemşireliği" eğitim programı düzenlendi.

        Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen eğitime 7 ilden 10 hemşire katıldı.

        1 Mart'ta sona erecek eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere belge verilecek.

        - "Toprak Dersem Çık" etkinliği düzenlendi

        Lüleburgaz ilçesinde "Toprak Dersem Çık" etkinliği kapsamında 800 meşe palamudu tohumu toprakla buluşturuldu.

        TEMA Vakfı Lüleburgaz Temsilciliğince Sanat Akademisinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler meşe tohumlarını tüpleme işlemi yaptı.

        TEMA Vakfı Sorumlusu Sibel Kocaman gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak istediklerini söyledi.

        Düzenlenen etkinliklerle çocukların doğaya olan bakış açılarının değiştiğini ifade eden Kocaman, tüplenen tohumların en kısa sürede doğaya ekileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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