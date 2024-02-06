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        Kırklareli'nde resmi kuruma karışımlı yakıt sattığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kırklareli'nde resmi bir kuruma 20 bin litre karışımlı kalorifer yakıtı sattığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 17:32 Güncelleme: 06.02.2024 - 17:46
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        Kırklareli'nde resmi kuruma karışımlı yakıt sattığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Kırklareli'nde resmi bir kuruma 20 bin litre karışımlı kalorifer yakıtı sattığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kuruma karışımlı kalorifer yakıtı satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Kuruma nakledilen akaryakıt tankerinden numune alındı. Numunenin incelenmesi sonucunda kalorifer yakıtının karışımlı olduğu belirlendi.

        Resmi kuruma 20 bin litre karışımlı yakıt sattığı gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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