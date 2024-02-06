Kırklareli'nde resmi kuruma karışımlı yakıt sattığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kuruma karışımlı kalorifer yakıtı satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kırklareli'nde resmi bir kuruma 20 bin litre karışımlı kalorifer yakıtı sattığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

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