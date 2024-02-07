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        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor

        Kırklareli'nde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:16
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        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor
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        Kırklareli'nde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

        Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

        Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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