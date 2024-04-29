Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde amatör balıkçı 1 metre uzunluğunda turna balığı tuttu

        Kırklareli'nde Çayırdere Barajı'nda avlanan amatör bir balıkçının oltasına yaklaşık 1 metre uzunluğunda, 9 kilogram turna balığı takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:34 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde amatör balıkçı 1 metre uzunluğunda turna balığı tuttu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde Çayırdere Barajı'nda avlanan amatör bir balıkçının oltasına yaklaşık 1 metre uzunluğunda, 9 kilogram turna balığı takıldı.

        Lüleburgaz yaşayan Samet Baycan, Pınarhisar ilçesindeki Çayırdere Barajı'na olta ile balık avlamaya gitti.

        Baraja oltalarını atan Baycan'ın, bir süre sonra oltasına balık takıldı.

        Olta ile balığı karaya çeken Baycan, o anda yaşadığı heyecanı amatör kamerasıyla kayda aldı.

        Baycan, AA muhabirine, balığı karaya çekerken heyecanlandığını söyledi.

        Büyük bir balığı tek başına sudan çıkarmanın kolay olmadığını ifade eden Baycan, geçen yıl da aynı barajda 90 santimetre boyunda bir balık avladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        Diplomatik kaynaklardan vize açıklaması
        Diplomatik kaynaklardan vize açıklaması
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        İsrail Netanyahu'nun tutuklanma kararını engellemeye çalışıyor
        İsrail Netanyahu'nun tutuklanma kararını engellemeye çalışıyor
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        5 yaşındaki Edanur parkta su birikintisinde ölmüştü! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki Edanur parkta su birikintisinde ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "Yıllarca baskı gördüm"
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde sağanak
        Kırklareli'nde sağanak
        Kırklareli'nde yağmur ve şükür duası yapıldı
        Kırklareli'nde yağmur ve şükür duası yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa