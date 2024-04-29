Kırklareli'nde amatör balıkçı 1 metre uzunluğunda turna balığı tuttu

Büyük bir balığı tek başına sudan çıkarmanın kolay olmadığını ifade eden Baycan, geçen yıl da aynı barajda 90 santimetre boyunda bir balık avladığını kaydetti.

Olta ile balığı karaya çeken Baycan, o anda yaşadığı heyecanı amatör kamerasıyla kayda aldı.

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