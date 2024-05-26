Kırklareli'nde ağaç işleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ağaç işleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ağaç işleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Sivriler köyü yakınlarındaki bir ağaç işleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmalarına iş makineleri de destek verdi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.