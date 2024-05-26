Kırklareli'nde ağaç işleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Sivriler köyü yakınlarındaki bir ağaç işleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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