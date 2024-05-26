Balkan ülkelerinin şefleri, Kırklareli'ne özgü lezzetlerin yapımını köylü kadınlardan öğrendi

Balkan ülkelerinden Kırklareli'ne gelen şefler, kente özgü tatlı ve yemekleri yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Kırklareli'nde, "Büyüklerimizle Kırklareli Yöresel Yemeklerini Yapıyoruz" etkinliği düzenlendi.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan'dan davetli aşçılar, kadınlar ile coğrafi işaretli Brakana tatlısı hazırladı.

Kırklareli Üniversitesi Gastronomi Araştırma ve Uygulama Mutfağı'ndaki etkinlikte, kadınlar Brakana tatlısının hazırlanışı hakkında şeflere bilgi vererek, kullanılan malzemeleri anlattı.

Türk yemeklerinin ve yöresel lezzetlerin en iyi şekilde tanıtıldığını ifade eden Tuncer, ayrıca coğrafi işaretli lezzetleri de ön plana çıkardıklarını belirtti.

Brakana tatlısını şefler ile köylü kadınların imece usulü hazırlayıp pişirdiğini dile getiren Tuncer, "Türk yemeklerini hak ettiği şekilde tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle tarihi bağlarımız ve ortak mutfak kültürümüzün olduğu 7 Balkan ülkesinden şeflerimizi Kırklareli'ne davet ettik. Hafta boyunca çeşitli atölye etkinlikleri yaptık. Bugün de Brakana tatlısını şeflerimiz teyzelerimizden öğreniyor. Şeflerimize bize eşlik ettikleri için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte daha sonra bin çocuk ve kabak böreği yemekleri pişirildi.