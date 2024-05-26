Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde Reynmen ve Buray konser verdi
Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde Reynmen ve Buray sahne aldı.
Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde Reynmen ve Buray sahne aldı.
Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen program, Yaman Bakkaç konseriyle başladı.
Ardından sahne alan Reynmen ve Buray sevilen şarkılarını seslendirdi.
Belediye Başkanı Derya Bulut, konserlerin ardından yaptığı konuşmada, 30. Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinin sona erdiğini söyledi.
Festivalin coşkuyla kutlandığını ifade eden Bulut, etkinliklere katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.
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