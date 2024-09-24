Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencileri törenle beyaz önlük giydi

        Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:45 Güncelleme: 24.09.2024 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencileri törenle beyaz önlük giydi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

        Tıp Fakültesi fuaye alanında gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, konuşmasında Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan öğrencileri tebrik etti.

        Öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dileyen Şengörür, öğrencilerin giydikleri beyaz önlüklerin aynı zamanda saflığı ve masumiyetini temsil ettiğini belirtti.

        Sağlık çalışanlarının yaşatmak için var olduğunu söyleyen Şengörür, "Tüm sağlıkçılarımızın akıllarında sadece yaşatma düşüncesi var. İnşallah hayatları boyunca o masumiyeti, o beyaz önlükleri üzerlerinde hep taşırlar. Öğrencilerimize başarı diliyorum ve yolları açık olsun." diye konuştu.

        Törende, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Şengör de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından törende, öğrencilere beyaz önlükleri teslim edilerek, giydirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Heyecanlarını paylaştılar
        Heyecanlarını paylaştılar
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        "Bir ulusun başarısı"
        "Bir ulusun başarısı"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde KBRN tatbikatı yapıldı
        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde KBRN tatbikatı yapıldı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kırklareli'nde konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kırklareli'nde konuştu:
        Kırklareli'de minibüste 16 göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı (2)
        Kırklareli'de minibüste 16 göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı (2)
        Kırklareli'de minibüste 16 göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
        Kırklareli'de minibüste 16 göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde bir haftada 253 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde bir haftada 253 düzensiz göçmen yakalandı