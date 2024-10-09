Turan, Kırklareli İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, İl Tapu Müdürü Kadir Kara, İl Kadastro Müdürü Burak An, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu'yu makamında kabul etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.