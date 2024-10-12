Tatbikatta sağlık personeli ve hasta yakınlarına deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler de anlatıldı.

Hastanede tedavi gören hastalar sağlık personeli ve itfaiye ekiplerince güvenli alana tahliye edildi, mahsur kalan bir hasta kurtarıldı.

Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında bazı ağaçlar ve mezar taşları zarar gördü.

Kocasinan Mahallesi İstiklal Caddesi'nde eski şehir mezarlığında çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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