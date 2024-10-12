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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz ilçesinde eski mezarlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 12.10.2024 - 12:37
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz ilçesinde eski mezarlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kocasinan Mahallesi İstiklal Caddesi'nde eski şehir mezarlığında çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında bazı ağaçlar ve mezar taşları zarar gördü.

        - Deprem tatbikatı yapıldı

        Lüleburgaz'da özel bir hastanede deprem tatbikatı yapıldı.

        Lüleburgaz Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği iş birliğinde hastane afet planı kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği deprem alarmı verildi.

        Hastanede tedavi gören hastalar sağlık personeli ve itfaiye ekiplerince güvenli alana tahliye edildi, mahsur kalan bir hasta kurtarıldı.

        Tatbikatta sağlık personeli ve hasta yakınlarına deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler de anlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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