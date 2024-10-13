Yerli pırasa çeşitlerinin verimini incelediklerini ifade eden Gürsu, bölge toprak ve iklimine uygun çeşidi belirlemeye çalıştıklarını kaydetti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, pırasa hasadını takip ederek üretim hakkında bilgi aldı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinin başarıyla sağlık faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Cerit, başarıda emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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