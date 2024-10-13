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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, 1. etap TOKİ proje alanında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 15:50 Güncelleme: 13.10.2024 - 15:50
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, 1. etap TOKİ proje alanında incelemede bulundu.

        Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Talay, inşaat alanını gezdi.

        Talay, yaptığı açıklamada, TOKİ 1. etap projesinin yüzde 95 oranında tamamlandığını belirtti.

        Ocak ayı itibariyle konutların hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını aktaran Talay, konutların Pınarhisar'a hayırlı olmasını diledi.

        - "Bebek dostu hastane" unvanını korudu

        Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinin "Bebek Dostu Hastane" unvanını koruduğunu bildirdi.

        Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Bebek Dostu Hastane Değerlendirmesinde 100 tam puan aldıklarını belirtti.

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinin başarıyla sağlık faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Cerit, başarıda emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

        - "Pırasa Tarımında Yeşeren Bereket Projesi"

        Vize ilçesinde "Pırasa Tarımında Yeşeren Bereket Projesi" kapsamında hasat çalışmaları sürüyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, pırasa hasadını takip ederek üretim hakkında bilgi aldı.

        Yerli pırasa çeşitlerinin verimini incelediklerini ifade eden Gürsu, bölge toprak ve iklimine uygun çeşidi belirlemeye çalıştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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