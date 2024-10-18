Kırklareli'nde bir depoda 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi

Ekiplerin depoya düzenlediği operasyonda 3 bin 360 litre etil alkol, satışa hazır halde 80 şişe sahte içki, 150 sahte bandrol ile 20 litre alkol aroması ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir depoda sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda bir depoda 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.