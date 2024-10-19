Lüleburgaz'da "Muhtarlar Günü" törenle kutlandı

Lüleburgaz ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Lüleburgaz Köy ve Mahalli İdareler Muhtarlar Derneği Başkanı Sabri Gündüz ile Lüleburgaz Muhtarlar Derneği Başkanı Emre Erbaş törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Köy ve Mahalli İdareler Muhtarlar Derneği Başkanı Gündüz, konuşmasında, muhtarlığın ülkenin en köklü kurumları arasında yer aldığını belirtti.

Muhtarların 195 yıldır aralıksız olarak millete ve devlete hizmet etmeye devam ettiğini ifade eden Gündüz, bu nedenle muhtarların hem halka hem de devlete karşı sorumlu olduğunun kaydetti.