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        Lüleburgaz'da "Muhtarlar Günü" törenle kutlandı

        Lüleburgaz ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:44 Güncelleme: 19.10.2024 - 16:42
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        Lüleburgaz'da "Muhtarlar Günü" törenle kutlandı
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        Lüleburgaz ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Lüleburgaz Köy ve Mahalli İdareler Muhtarlar Derneği Başkanı Sabri Gündüz ile Lüleburgaz Muhtarlar Derneği Başkanı Emre Erbaş törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Köy ve Mahalli İdareler Muhtarlar Derneği Başkanı Gündüz, konuşmasında, muhtarlığın ülkenin en köklü kurumları arasında yer aldığını belirtti.

        Muhtarların 195 yıldır aralıksız olarak millete ve devlete hizmet etmeye devam ettiğini ifade eden Gündüz, bu nedenle muhtarların hem halka hem de devlete karşı sorumlu olduğunun kaydetti.

        Muhtarlar hizmetlerini her zaman eşit ve adil olarak yürütmek zorunda olduğunu aktaran Gündüz, "Halkımızın talebini dile getirdiğimiz gibi üst makamların da halkımızdan beklentilerini en doğru şekilde köy ve mahalle sakinlerimize iletiyoruz. Halkımıza hizmet götürme yolunda bizlere yardımcı olan Lüleburgaz Kaymakamlığı başta olmak üzere Lüleburgaz Belediyesine ve ilçemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Törene CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı Derya Aktan, il genel meclis üyeleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

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