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        Kırklareli'nde onaylı süt çiftliklerinde denetim yapıldı

        Kırklareli'nde "Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası" almaya hak kazanan süt işletmeleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 20.10.2024 - 11:09
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        Kırklareli'nde onaylı süt çiftliklerinde denetim yapıldı
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        Kırklareli'nde "Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası" almaya hak kazanan süt işletmeleri denetlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Avrupa Birliğine Süt Ürünleri İhracatı Genelgesi kapsamında Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası almaya hak kazanan işletmelerde denetimde bulundu.

        Denetimlerde ekipler, süt işletmelerinden çiğ süt numuneleri aldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı açıklamada, numuneler üzerinde bakteri ve biyolojik hücre sayısı ölçümü yapılacağını belirtti.

        Onaylı süt çiftliği sayısının artması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Karaca, kentte sertifika sahibi 31 işletmenin yer aldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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