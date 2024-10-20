Kırklareli'nde onaylı süt çiftliklerinde denetim yapıldı
Kırklareli'nde "Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası" almaya hak kazanan süt işletmeleri denetlendi.
Kırklareli'nde "Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası" almaya hak kazanan süt işletmeleri denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Avrupa Birliğine Süt Ürünleri İhracatı Genelgesi kapsamında Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası almaya hak kazanan işletmelerde denetimde bulundu.
Denetimlerde ekipler, süt işletmelerinden çiğ süt numuneleri aldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı açıklamada, numuneler üzerinde bakteri ve biyolojik hücre sayısı ölçümü yapılacağını belirtti.
Onaylı süt çiftliği sayısının artması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Karaca, kentte sertifika sahibi 31 işletmenin yer aldığını kaydetti.
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