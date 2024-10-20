Kırklareli'nde onaylı süt çiftliklerinde denetim yapıldı

Onaylı süt çiftliği sayısının artması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Karaca, kentte sertifika sahibi 31 işletmenin yer aldığını kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı açıklamada, numuneler üzerinde bakteri ve biyolojik hücre sayısı ölçümü yapılacağını belirtti.

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