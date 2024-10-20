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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 11:16 Güncelleme: 20.10.2024 - 12:14
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler devam ediyor.

        Turan, İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen ve Kaynarca Belediye Başkanı Neşe Çevikbaş'ı makamında kabul etti.

        Belediyelerin çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 4 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Vize ilçesinin Küçükyayla, Kömür ve Balkaya köyleri ile merkeze bağlı Dolhan köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, 10.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

        - Dereler temizleniyor

        Vize ilçesinde dere yataklarında temizlik çalışmaları yapılıyor.

        Vize Belediyesi ile İl Özel İdaresi ekipleri iş birliğinde yürütülen çalışmalarda dere yataklarında su akışına engel teşkil eden atıklar temizleniyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp de çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Yoğun yağışlar sırasında olumsuzlukların yaşanmaması için derelerde su akışının sağlıklı şekilde sağlanması gerektiğini ifade eden Özalp, kış ayları öncesi kentteki tüm derelerin temizleneceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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