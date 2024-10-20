Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler devam ediyor.

Turan, İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen ve Kaynarca Belediye Başkanı Neşe Çevikbaş'ı makamında kabul etti.

Belediyelerin çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Vize ilçesinin Küçükyayla, Kömür ve Balkaya köyleri ile merkeze bağlı Dolhan köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.