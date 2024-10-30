Kırklareli Valisi Turan, Atatürk Evi'ni ziyaret etti

Turan'a, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür de eşlik etti.

Turan, protokol üyeleri ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa ettirilen Atatürk Evi'ni ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.

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