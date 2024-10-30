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        Kırklareli Belediyesi, Kırklarelispor'a takım otobüsü tahsis etti

        Kırklareli Belediyesi, Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'a takım otobüsü tahsis etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 09:36 Güncelleme: 30.10.2024 - 09:46
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        Kırklareli Belediyesi, Kırklarelispor'a takım otobüsü tahsis etti
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        Kırklareli Belediyesi, Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'a takım otobüsü tahsis etti.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklarelispor Kulübü Tesislerinde düzenlenen programda, otobüsü kulüp başkanı Volkan Can'a teslim etti.

        Bulut, kulübün büyük bir ihtiyacını karşılamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Kırklarelispor'un Trakya'nın gururu olduğunu ifade eden Bulut, Kırklareli'nin adının sporla duyurulmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

        Can ise Belediye Başkanı Bulut'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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