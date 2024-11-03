Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Trakya, ekimde 195 milyon dolarlık ihracata imza attı

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan, geçen ay 195 milyon 13 bin 690 dolarlık ihracat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 09:52 Güncelleme: 03.11.2024 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya, ekimde 195 milyon dolarlık ihracata imza attı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan, geçen ay 195 milyon 13 bin 690 dolarlık ihracat yapıldı.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Trakya ihracatta demir ve demir dışı metaller sektörleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinde ön plana çıktı.

        Ekim ayında bölgede en çok ihracat 174 milyon 57 bin 370 dolar ile Tekirdağ'dan gerçekleştirildi.

        Kentten bir önceki yılın aynı döneminde 158 milyon 513 bin 50 dolarlık dış satım yapılmıştı.

        Bölgede 2. sırada yer alan Kırklareli'nden 12 milyon 580 bin 900 dolar, Edirne'den de 8 milyon 375 milyon 420 dolarlık ihracat yapıldı.

        Tekirdağ'da geçen ay demir ve demir dışı metaller sektörlerinde 46 milyon 110 bin 350 dolarlık ürün ihracatı yapılırken, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinde Kırklareli'nden 5 milyon 920 bin 550 dolar, Edirne'den de 2 milyon 551 bin 810 dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

        Tekirdağ'dan en çok ihracat Almanya'ya, Kırklareli ve Edirne'den de Bulgaristan'a gerçekleştirildi.

        Bölgeden ocak-ekim döneminde toplam 1 milyar 859 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şirin Elmas cinayetinde yeni ayrıntılar
        Şirin Elmas cinayetinde yeni ayrıntılar
        Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!
        Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        İstanbul'da kahreden olay! Trafik polis şehit oldu
        İstanbul'da kahreden olay! Trafik polis şehit oldu
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Resmi Gazete'de yeni atamalar
        Resmi Gazete'de yeni atamalar
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Boğazın Paşa'sı!
        Boğazın Paşa'sı!
        Kavşak hayattan kopardı: 3 ölü
        Kavşak hayattan kopardı: 3 ölü
        Erotik film furyasını sonucu
        Erotik film furyasını sonucu
        Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
        Geri dönüşlerin Paşa'sı!
        Geri dönüşlerin Paşa'sı!
        Ruhsatsız silaha ceza yağacak
        Ruhsatsız silaha ceza yağacak
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Lüleburgaz'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Lüleburgaz'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Vize Kaymakamı Balaban, teknesi batan balıkçıyı ziyaret etti
        Vize Kaymakamı Balaban, teknesi batan balıkçıyı ziyaret etti
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 100 araç trafikten men edildi
        Kırklareli'nde 100 araç trafikten men edildi