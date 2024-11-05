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        Kırklareli'nde sahil güvenlikten açıkta ağ toplarken yaralanan balıkçıya tıbbi tahliye

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin İğneada beldesi açıklarında balıkçı teknesinde ağ toplama zincirine sıkıştırdığı elinden yaralanan kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizden tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 18:08 Güncelleme: 05.11.2024 - 18:12
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        Kırklareli'nde sahil güvenlikten açıkta ağ toplarken yaralanan balıkçıya tıbbi tahliye
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        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin İğneada beldesi açıklarında balıkçı teknesinde ağ toplama zincirine sıkıştırdığı elinden yaralanan kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizden tahliye edildi.

        Açıktaki bir teknede bir balıkçının elinden yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

        Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi karaya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Yaralanan kişinin denize atılan ağı toplarken elini zincire sıkıştırdığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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