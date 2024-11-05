Kırklareli'nde sahil güvenlikten açıkta ağ toplarken yaralanan balıkçıya tıbbi tahliye
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin İğneada beldesi açıklarında balıkçı teknesinde ağ toplama zincirine sıkıştırdığı elinden yaralanan kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizden tahliye edildi.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin İğneada beldesi açıklarında balıkçı teknesinde ağ toplama zincirine sıkıştırdığı elinden yaralanan kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizden tahliye edildi.
Açıktaki bir teknede bir balıkçının elinden yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi karaya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralanan kişinin denize atılan ağı toplarken elini zincire sıkıştırdığı öğrenildi.
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