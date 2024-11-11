Kırklareli'nde jandarma ekimde 177 şüpheli hakkında adli işlem yaptı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ekim tarihlerinde meydana gelen 237 olaya ekiplerce müdahale edildi.

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