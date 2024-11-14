Ekipler denetimlerde gıda ürünlerinin hijyen ve muhafaza koşullarını kontrol etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, ilçede market, büfe, kafe ve restoran gibi gıda ürünlerinin satışının gerçekleştirildiği işletmeleri denetledi.

Öğrencilerin başarılarıyla gururlandıklarının ifade eden Çanakcıoğlu, öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen ailelerine ve öğretmenlerine de teşekkür etti.

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında düzenlenen liseler arası sözlük yarışmasında başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Derya Bulut da çalışmaları takip ederek bilgi aldı.

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