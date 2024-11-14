Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:43 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Kırklareli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karakaş Mahallesi Şehit Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya Caddesi'nde asfaltlama çalışmasında bulundu.

        Belediye Başkanı Derya Bulut da çalışmaları takip ederek bilgi aldı.

        - Başarılı öğrencilerden Kaymakam Çanakcıoğlu'na ziyaret

        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında düzenlenen liseler arası sözlük yarışmasında başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi.

        Çanakcıoğlu, ziyarette öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

        Öğrencilerin başarılarıyla gururlandıklarının ifade eden Çanakcıoğlu, öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen ailelerine ve öğretmenlerine de teşekkür etti.

        - Gıda denetimi yapıldı

        Vize ilçesinde gıda denetimi yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, ilçede market, büfe, kafe ve restoran gibi gıda ürünlerinin satışının gerçekleştirildiği işletmeleri denetledi.

        Ekipler denetimlerde gıda ürünlerinin hijyen ve muhafaza koşullarını kontrol etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        17 yaşındaki İnci derede ölü bulunmuştu! Ağabeyi konuştu!
        17 yaşındaki İnci derede ölü bulunmuştu! Ağabeyi konuştu!
        Yumurta neden kırıldı?
        Yumurta neden kırıldı?
        Şengül hemşireyi hayattan koparan kaza: Kaldırımda yürürken otomobil ezdi
        Şengül hemşireyi hayattan koparan kaza: Kaldırımda yürürken otomobil ezdi
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Guardiola peşinde!
        Guardiola peşinde!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde su alan balıkçı teknesindeki 5 kişi kurtarıldı
        Kırklareli'nde su alan balıkçı teknesindeki 5 kişi kurtarıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'da ziyarette bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'da ziyarette bulundu
        Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde park halindeki minibüse çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını...
        Kırklareli'nde park halindeki minibüse çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını...
        Lüleburgaz'da apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
        Lüleburgaz'da apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü