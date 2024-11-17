Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerine devam ediyor

Vali Turan, üretime ve Türkiye Yüzyılı hedefine alın teri ve emeği ile destek veren üreticilere teşekkür ederek, bereketli kazançlar diledi.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Turan, istekleri dinledi.

Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile Erikler, Kadıköy, Kuzulu, Ahmetçe ve Karakoç köylerini ziyaret etti.

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