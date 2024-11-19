Kırklareli'nde Roman Koordinasyon Merkezi Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Roman Koordinasyon Merkezi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, İçişleri Bakanlığı Roman Koordinatörü Hacı Arif Davulcu, Kırklareli Valiliği Roman Koordinatörü Kasım Ant, Tekirdağ Valiliği Roman Koordinatörü Süleyman Karatepe ve Edirne Valiliği Roman Koordinatörü Özcan Kalkan sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Turan, Roman vatandaşların sosyal hayata kazandırılması için sürdürülen her projenin önemli olduğunu söyledi.

Bu yöndeki çalışmaların arttırılması gerektiğini ifade eden Turan, Roman vatandaşların tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini kaydetti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer de katıldı.