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        Kırklareli'nde park halindeki minibüs yandı

        Kırklareli'nde park halinde alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 09:17 Güncelleme: 26.11.2024 - 09:35
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        Kırklareli'nde park halindeki minibüs yandı
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        Kırklareli'nde park halinde alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Pınar Mahallesi'nde, yol kenarında park halindeki minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

        Araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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