Kırklareli'nde park halindeki minibüs yandı
Kırklareli'nde park halinde alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kırklareli'nde park halinde alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Pınar Mahallesi'nde, yol kenarında park halindeki minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
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