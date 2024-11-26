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        Kırklareli İl Genel Meclisi, 8 köy yolunu daha yatırım programına dahil etti

        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 12:55 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:15
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        Kırklareli İl Genel Meclisi, 8 köy yolunu daha yatırım programına dahil etti
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        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

        İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen kasım ayı toplantısı, 16. birleşimine ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

        Meclis üyeleri Erhan Kuşoğlu, Alev Bayrak Özkan, Salih Akgül ile Saygun Ersin, Vize ilçesine bağlı 8 köy yolunun yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile köprü zemin etüdü, uygulama projesi hazırlanması, Vize ilçesinin Küçükyayla köyüne su deposu yapımının 2025 yılı alt yapı hizmetleri komisyonu tarafından hazırlanan yatırım programına dahil edilerek gündem maddesi olarak görüşülmesi için yazılı önerge sundu.

        Söz konusu önerge oy birliği ile kabul edilerek 2025 yılı yatırım programına alındı.

        Plan ve bütçe komisyonu tarafından hazırlanan İl Özel İdaresi 2025 yılı performans programı raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

        Toplantı, meclis yedek katip üyeliği seçimi ile devam etti.

        CHP Grup Sözcüsü Volkan Ertan ile AK Parti Grup Sözcüsü Hicret Şamil Karasu, meclis yedek katip üyeliği için meclis üyesi Alev Bayrak Özkan'ı ortak aday gösterdi.

        Kapalı oylama ile yapılan seçimde 22 meclis üyesinin oyunu alan Özkan, yedek katip üyeliğine seçildi.

        Toplantıda, diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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