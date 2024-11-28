Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü
Demirköy ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Demirköy ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Orhaniye Mahallesi'nde U.T.O'ya ait iki katlı evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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