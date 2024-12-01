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        Kırklareli'nde üniversite öğrencileri huzurevi ziyareti etti

        Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, huzurevini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 15:12 Güncelleme: 01.12.2024 - 15:12
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        Kırklareli'nde üniversite öğrencileri huzurevi ziyareti etti
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        Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, huzurevini ziyaret etti.

        Öğrenciler, ziyarette huzurevindeki yaşlılarla bir araya gelip sohbet etti.

        Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yasin Akyıldız, Araştırma Gör. Burcu Gençarslan ile huzurevini gezen öğrenciler, iş ve işleyiş hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Akyıldız, yaptığı açıklamada, bölüm öğrencilerinin mezuniyet sonrası çalışma alanlarını gözlemle fırsatı bulduğunu belirtti.

        Öğrencilerin bir yandan huzurevindeki yaşlılarla sohbet ettiğini ifade eden Akyıldız, diğer yandan da sosyal hizmet kuruluşları dersinin de uygulama olarak işlediklerini kaydetti.

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