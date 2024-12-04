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        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:40 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:40
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        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

        Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve trafik tedbirleri konuları görüşüldü.

        Toplantıda, kasım ayı genel değerlendirilmesi de yapıldı.

        Turan, kentte tüm güvenlik ve asayiş tedbirlerinin en üst düzeyde alındığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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