Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve trafik tedbirleri konuları görüşüldü.
Toplantıda, kasım ayı genel değerlendirilmesi de yapıldı.
Turan, kentte tüm güvenlik ve asayiş tedbirlerinin en üst düzeyde alındığını söyledi.
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