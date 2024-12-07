Kırklareli İnsan Hakları Kurulu hastanede incelemede bulundu
Kırklareli Valiliği İnsan Hakları Kurulu üyeleri, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemede bulundu.
Kırklareli Valiliği İnsan Hakları Kurulu üyeleri, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemede bulundu.
Kurul üyeleri Nazan Çölgeçen, Müserret Altınel, Onur Akçınar, Cengiz Halit Şen, Ayfer Tomruk, Hüseyin Budak ve Hukuk İşleri Müdür Vekili Gülten Aktaş, hastane başhekimi Zeliha Türkyılmaz'dan bilgi aldı.
Türkyılmaz, kurul üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.
Daha sonra kurul üyeleri hastanenin bazı bölümlerini gezerek, incelemede bulundu.
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